Ara News: पीरो : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ले समीक्षा बैठक
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक की गई। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस-प्रशासन के आला...
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक की गई। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों ने भाग लिया।
बैठक का उद्देश्य
बैठक के दौरान मुख्य समारोह स्थल ऐतिहासिक पड़ाव मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। एसडीओ ने परेड की सलामी, आकर्षक झांकियों के निर्माण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। समारोह को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने का सख्त निर्देश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोपहर में होने वाले पारंपरिक प्रशासन बनाम पब्लिक क्रिकेट मैच के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही अनुमंडल के तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन के समय निर्धारण पर विस्तार से बातचीत की गई ताकि सभी स्थानों पर समयबद्ध तरीके से राष्ट्रध्वज फहराया जा सके।
भागीदारी
बैठक में एसडीपीओ कन्हैया कुमार, बीडीओ अशोक कुमार, सीओ रविश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मेघा कुमारी, थानाध्यक्ष दीपक साह, मुख्य पार्षद किरण उपाध्याय, उप मुख्य पार्षद सुरेंद्र प्रसाद केशरी, जेडीयू के नगर अध्यक्ष अमित कुमार बकुली सहित कई गणमान्य लोग और विभिन्न कोचिंग व शैक्षणिक संस्थाओं के निदेशक उपस्थित रहे।
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