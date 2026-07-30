Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: पीरो : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ले समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक की गई। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस-प्रशासन के आला...

Ara News: पीरो : स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को ले समीक्षा बैठक

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक की गई। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों ने भाग लिया।

ये भी पढ़ें:Ara News: पीरो में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक

बैठक का उद्देश्य

बैठक के दौरान मुख्य समारोह स्थल ऐतिहासिक पड़ाव मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। एसडीओ ने परेड की सलामी, आकर्षक झांकियों के निर्माण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। समारोह को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने का सख्त निर्देश दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोपहर में होने वाले पारंपरिक प्रशासन बनाम पब्लिक क्रिकेट मैच के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही अनुमंडल के तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन के समय निर्धारण पर विस्तार से बातचीत की गई ताकि सभी स्थानों पर समयबद्ध तरीके से राष्ट्रध्वज फहराया जा सके।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: रामबाबू हाई स्कूल के मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

भागीदारी

बैठक में एसडीपीओ कन्हैया कुमार, बीडीओ अशोक कुमार, सीओ रविश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मेघा कुमारी, थानाध्यक्ष दीपक साह, मुख्य पार्षद किरण उपाध्याय, उप मुख्य पार्षद सुरेंद्र प्रसाद केशरी, जेडीयू के नगर अध्यक्ष अमित कुमार बकुली सहित कई गणमान्य लोग और विभिन्न कोचिंग व शैक्षणिक संस्थाओं के निदेशक उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक कब हुई?
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक गुरुवार को हुई।
ये भी पढ़ें:Ranchi News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।