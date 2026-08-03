Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: रोहतास : घर में सो रही गर्भवती की सांप के डंसने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने में रास्ते में तोड़ दिया दम, सोमवार की तड़के की घटना

Ara News: रोहतास : घर में सो रही गर्भवती की सांप के डंसने से मौत

Ara News: -इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने में रास्ते में तोड़ दिया दम -गोड़ारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव में सोमवार तड़के की घटना -मायके वालों की सूचना पर तरारी थाने की पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता रोहतास के गोड़ारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव में सोमवार की तड़के विषैले सांप के डंसने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृत महिला पांडेडीह गांव निवासी राजा बाबू राम की 25 वर्षीया पत्नी काली कुमारी थी। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। महिला के भैसुर बिटेस राम ने बताया कि रविवार को सभी लोग खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। वह भी अपने कमरे में सो रही थी। सोमवार की तड़के करीब साढ़े चार बजे विषैले सांप ने उसे डंस लिया। इससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गयी। तब इलाज के लिए उसे गोड़ारी स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद झाड़-फूंक कराने के लिए उसे तरारी के सेदहा गांव लाया गया। वहां झाड़-फूंक करने वाले की ओर से भी उसे मृत घोषित कर दिया। तब मायके वालों की ओर से इसकी सूचना तरारी थाने की पुलिस को दी गई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस के अनुसार महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बताया जा रहा है कि महिला को कुछ समय पहले ऑपरेशन करने के बाद एक पुत्र हुआ था, जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई थी। वह अपने तीन बहन और एक भाई में छोटी थी। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है। ....

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी दवा लेते समय गर्भवती महिला की मौत हुई?
महिला की मौत विषैले सांप के डंसने से हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।