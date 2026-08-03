Ara News: रोहतास : घर में सो रही गर्भवती की सांप के डंसने से मौत

Ara News: -इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने में रास्ते में तोड़ दिया दम -गोड़ारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव में सोमवार तड़के की घटना -मायके वालों की सूचना पर तरारी थाने की पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता रोहतास के गोड़ारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव में सोमवार की तड़के विषैले सांप के डंसने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृत महिला पांडेडीह गांव निवासी राजा बाबू राम की 25 वर्षीया पत्नी काली कुमारी थी। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। महिला के भैसुर बिटेस राम ने बताया कि रविवार को सभी लोग खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। वह भी अपने कमरे में सो रही थी। सोमवार की तड़के करीब साढ़े चार बजे विषैले सांप ने उसे डंस लिया। इससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गयी। तब इलाज के लिए उसे गोड़ारी स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद झाड़-फूंक कराने के लिए उसे तरारी के सेदहा गांव लाया गया। वहां झाड़-फूंक करने वाले की ओर से भी उसे मृत घोषित कर दिया। तब मायके वालों की ओर से इसकी सूचना तरारी थाने की पुलिस को दी गई।