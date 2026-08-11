Ara News: आनंद नगर फीडर से आज चार घंटे बंद रहेगी बिजली
Ara News: आरा में, आनंद नगर फीडर से आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। शहरी क्षेत्रों में आनंद नगर, सपना सिनेमा रोड, नेहरू नगर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बिजली में बाधा आएगी। यह बंदी ग्रुप ब्रेकर की सीटी को बदलने के कारण हो रही है।
Ara News: आरा। शहर के आनंद नगर फीडर से आज बुधवार को चार घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 11 केवी आनंद नगर फीडर के ग्रुप ब्रेकर की सीटी बदलने के लेकर आज सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक पूर्वी गुमटी पीएसएस से निर्गत आनंद नगर फीडर से बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान आनंद नगर , सपना सिनेमा रोड, नेहरू नगर, श्रीटोला , बस स्टैंड, रस्सीबागन, जवाहर टोला, पिपरहिया रोड, शीतल टोला, धरहरा, सपना सिनेमा और शिवपुर के आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
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