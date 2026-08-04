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Ara News: सरैंया पीएसएस से आज चार घंटे बंद रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
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Ara News: सरैंया पीएसएस से आज चार घंटे बंद रहेगी बिजली

Ara News: आरा। सरैंया पीएसएस से निकलने वाले सभी फीडरों से आज बुधवार को चार घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विभाग की ओर से लाइन में मरम्मत कार्य को ले आज बुधवार की दोपहर बारह बजे से चार बजे तक सरैंया पीएसएस से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान जगवलिया, पिरौंटा, जयपाल पिपरा, यादोपुर, सोभी डुमरा, बड़की सनदिया, छोटकी सनदिया, रतनपुर, चकिया, रामदेव छपरा, बभनौली, निर्मलपुर, सैदपुर, सारंगपुर, महुली, बलुआ, अम्मा, बखरिया, धोबहा, बसंतपुर, भदेयां, कड़ारी, कड़रा, डेवढ़ी, शुकुलपुरा धुरौंधा, हेमतपुर, बाघीपाकड़, सरैंया, गुंडी, सिन्हा, बाभनगवां, सोहरा, जगतपुर, हेतमपुर, मुबाकपुर, पैगा, अलेखी टोला, गलचोर, फरहदा, नथमलपुर, ज्ञानपुर सेमरिया, लवकुशपुर, गाजियापुर के आसपास गांवों में बिजली बाधित रहेगी।

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