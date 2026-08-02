Ara News: जगदीशपुर और गोपाल के बथान में आज चार घंटे गुल रहेगी बिजली
Ara News: जगदीशपुर, निज संवाददाता नगर पंचायत जगदीशपुर और गोपाल के बथान क्षेत्र के लोगों को सोमवार को चार घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा।
Ara News: जगदीशपुर, निज संवाददाता नगर पंचायत जगदीशपुर और गोपाल के बथान क्षेत्र के लोगों को सोमवार को चार घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की ओर से 11 केवी टाउन फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस, जर्जर तारों के बदलाव और पेड़ों की छंटाई के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मंगरी चौक से चौरसता तक वर्षों पुराने और जर्जर विद्युत तारों को बदलने का कार्य किया जाएगा। मानसून के दौरान हादसों की आशंका, बार-बार ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या को देखते हुए यह कार्य कराया जा रहा है।
इसके साथ ही बिजली लाइन से सटकर बढ़ी पेड़ों की शाखाओं की छंटाई और फीडर का तकनीकी मेंटेनेंस भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।