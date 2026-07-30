Ara News: प्रोफेसर के घर लाखों की चोरी का खुलासा, गिरफ्तार
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में प्रोफेसर के बंद घर में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान भी बरामद किया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है।
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में प्रोफेसर के बंद घर में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपित की पहचान नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बाजार निवासी दशरथ प्रसाद के पुत्र कमलेश प्रसाद के रूप में हुई है।
गिरफ्तार अल्पवर्ष
कमलेश पेशे से बर्तन व्यवसायी हैं और उसकी नारायणपुर बाजार में बर्तनों की दुकान है। पुलिस के अनुसार चोरों ने चोरी का सामान उसी को बेच दिया था। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सामान बरामद कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि 15 जुलाई को एकवारी गांव निवासी प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात समेत लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली थी। घटना की जानकारी ग्रामीणों से मिलने के बाद प्रोफेसर ने स्थानीय थाने में गांव के ही दो-तीन लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मुख्य आरोपी की तलाश
मामले में अपर थानाध्यक्ष सुधांशु कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले का सफल उद्भेदन कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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