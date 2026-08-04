Ara News: अपहृत किशोर को पुलिस ने गौरा से किया बरामद
Ara News: बिहिया। बहोरनपुर ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौरा गांव से अपहृत किशोर दीपक कुमार ठाकुर को बरामद किया है। परिवार को उसकी अचानक गायब होने पर चिंता थी। पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बेटा घर से बिना बताए गया है। पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर उसे खोज निकाला।
Ara News: बिहिया। निज संवाददाता बहोरनपुर ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौरा गांव से अपहृत किशोर दीपक कुमार ठाकुर को बरामद कर लिया है। किशोर के अचानक गायब होने से परिजनों में किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि अपहृत किशोर के पिता ने बहोरनपुर ओपी में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता का आरोप था कि उनका बेटा घर से किसी को बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि उनका बेटा दिल्ली या किसी अन्य शहर में किसी लड़की के कब्जे में है और उसे बहला-फुसलाकर रखा गया है।
थानाध्यक्ष अजय कुमार ने तकनीकी व स्थानीय सूचना के आधार पर गौरा गांव से दीपक कुमार ठाकुर को बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से जताई गई आशंका के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि जिस लड़की पर आरोप है वह फिलहाल अज्ञात है। पुलिस बरामद किशोर को अपनी अभिरक्षा में लेकर गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन में जुट गई है।
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