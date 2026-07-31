Ara News: भड़सरा से फरार युवती बरामद, पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

Ara News: -23 दिसंबर को गांव के ही युवक पर भगा ले जाने का लगा था आरोप -पीड़िता की मां के बयान पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर -नगदी और गहने लेकर भागने का मामला, छानबीन में जुटी पुलिस बिहिया, निज संवाददाता। बिहिया थाना क्षेत्र के भड़सरा गांव निवासी 23 दिसंबर 2025 से लापता युवती को पुलिस ने शुक्रवार को सकुशल बरामद कर लिया है।

पुलिस की कार्यवाही

मामले का विवरण

न्यायालय में पेशी

बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले में नामजद आरोपित के खिलाफ पुलिस छानबीन तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, गत 23 दिसंबर को युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी।परिजनों की शिकायत और छानबीन के बाद मामले में गांव के ही एक युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगा था। इस संबंध में युवती की मां के बयान के आधार पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के दौरान आरोपित 10 हजार रुपये नगद, सोने की जीतिया, चांदी की पायल और कान का झुमका भी साथ ले गया था। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की तफ्तीश और युवती की तलाश में जुटी थी। शुक्रवार को पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर कार्रवाई कर युवती को बरामद कर लिया।इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।