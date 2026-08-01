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Ara News: चेहल्लुम: असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: - विधि व्यवस्था को ले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट में हुई ब्रीफिंग पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस अवसर पर जिलेभर में विधि...

Ara News: चेहल्लुम: असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई

Ara News: - विधि व्यवस्था को ले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट में हुई ब्रीफिंग - सभी जुलूसों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने का सख्त आदेश आरा, हमारे संवाददाता। चेहल्लुम पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस अवसर पर जिलेभर में विधि व्यवस्था को ले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को एसपी राज व एडीएम डॉ शशि शेखर की ओर से संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस दौरान सभी जुलूसों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने का सख्त आदेश दिया गया। दोनों अधिकारियों की ओर से चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के अनुकूल वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में पर्व के दौरान जिले में विधि-व्यवस्था के प्रभावी संधारण हेतु किए गए प्रशासनिक एवं सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि पूरे जिले में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि प्रत्येक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थल पर सतत निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान एसपी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था का प्रभावी संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पर्व के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। असामाजिक, शरारती, सांप्रदायिक, कट्टरपंथी एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सतत एवं पैनी निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका पर तत्काल कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए。

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एसडीओ व डीएसपी को संवेदनशील स्थलों पर पुलिस गश्त सुनिश्चित करने का आदेश

इस दौरान जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर लगातार पुलिस गश्ती सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। साथ ही जुलूसों में डीजे एवं लाउडस्पीकर से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने, सभी जुलूसों की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया।

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सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों निगरानी का आदेश

वहीं इस दौरान जुलूसों के आगे एवं पीछे पर्याप्त पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर सतत निगरानी रखते हुए भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त तथा सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को जुलूस मार्गों की आवश्यक मरम्मत, साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, आरा एवं जगदीशपुर को जुलूस मार्गों पर विद्युत तारों की जांच एवं आवश्यक मरम्मत समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे।

अस्पतालों में डाक्टरों व जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

पर्व के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखने के उद्देश्य से सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सदर अस्पताल, आरा में जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों और एंबुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

कलेक्ट्रेट में जिला नियंत्रण कक्ष गठित

विधि-व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं त्वरित समन्वय के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06182- 248702 निर्धारित किया गया है। किसी भी सूचना अथवा आपात स्थिति पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

चेहल्लुम पर्व के दौरान पुलिस ने किन पर ध्यान देने का निर्देश दिया?
पुलिस ने असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।
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