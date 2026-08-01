Ara News: चेहल्लुम: असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई

Ara News: - विधि व्यवस्था को ले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट में हुई ब्रीफिंग - सभी जुलूसों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने का सख्त आदेश आरा, हमारे संवाददाता। चेहल्लुम पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस अवसर पर जिलेभर में विधि व्यवस्था को ले प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को एसपी राज व एडीएम डॉ शशि शेखर की ओर से संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस दौरान सभी जुलूसों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने का सख्त आदेश दिया गया। दोनों अधिकारियों की ओर से चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के अनुकूल वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में पर्व के दौरान जिले में विधि-व्यवस्था के प्रभावी संधारण हेतु किए गए प्रशासनिक एवं सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि पूरे जिले में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि प्रत्येक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थल पर सतत निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान एसपी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था का प्रभावी संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पर्व के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। असामाजिक, शरारती, सांप्रदायिक, कट्टरपंथी एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सतत एवं पैनी निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका पर तत्काल कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए。