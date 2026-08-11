Ara News: बड़हरा में 130 लीटर देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
Ara News: बड़हरा थाना पुलिस ने केशोपुर गांव के पास छापेमारी कर 130 लीटर देसी शराब के साथ पवन कुमार नामक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शराब खपाने की तैयारी चल रही थी। पवन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब जब्त कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Ara News: बड़हरा, संवाद सूत्र। बड़हरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर केशोपुर गांव के समीप छापेमारी कर करीब 130 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज थाना क्षेत्र के नेकनाम टोला गांव निवासी पवन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि केशोपुर गांव के पास शराब की खेप पहुंचाई गई है और उसे खपाने की तैयारी चल रही है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष चुनमुन कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। घेराबंदी कर पवन कुमार को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 130 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने शराब जब्त कर धंधेबाज के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। छापेमारी में पुलिस बल के जवान शामिल थे।
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