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Ara News: चालक से मोबाइल-रुपये लूट में अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा के संदेश थाने की पुलिस ने पिकअप चालक से लूटकांड में पवन कुमार नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना 11 जुलाई की रात की है जब चार हथियारबंद अपराधियों ने चालक गौस आलम पर हमला किया और उससे रुपये व मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने जांच के बाद पवन को पकड़ लिया।

Ara News: चालक से मोबाइल-रुपये लूट में अभियुक्त गिरफ्तार

Ara News: आरा। भोजपुर के संदेश थाने की पुलिस ने पिकअप चालक से लूटकांड में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वह संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव निवासी पवन कुमार है। पुलिस अधीक्षक राज की ओर से जारी प्रेस बयान के जरिए यह जानकारी दी गयी है। पुलिस के अनुसार सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव निवासी पिकअप चालक गौस आलम की ओर से 11 जुलाई को लूट की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसमें कहा गया था कि वह 11 जुलाई की रात पिकअप पर डीजे लेकर एक शादी समारोह में संदेश थाना क्षेत्र के जनईडीह गांव गया था। देर रात वह गांव लौट रहा था।

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जनईडीह गांव से कुछ दूर पहुंचा था, तभी चार की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने उसकी पिकअप को रोक दिया और उन्हें गाड़ी से नीचे उतार कर रॉड से पिटाई कर दी। इसके बाद उससे एक मोबाइल, साढ़े 14 हजार रुपये और उसके एक अन्य साथी का मोबाइल लूट लिया गया। अनुसंधान के क्रम में पवन कुमार का नाम आया था। इस आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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