Ara News: 1.75 ग्राम गांजा के साथ आरोपित गिरफ्तार
Ara News: आरा की नगर थाना पुलिस ने 1.75 ग्राम गांजे के साथ अनिकेत कुमार उर्फ मेजर प्रताप यादव को गिरफ्तार किया। वह मीरगंज का निवासी है और बुधवार को सूर्य मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां मादक पदार्थ की बिक्री हो रही थी, जिससे कार्रवाई की गई।
Ara News: आरा। नगर थाने की पुलिस ने 1.75 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह नगर थाना क्षेत्र के सब्जी गोला मीरगंज निवासी राजेश यादव का पुत्र अनिकेत कुमार उर्फ मेजर प्रताप यादव है। उसे गांगी स्थित सूर्य मंदिर के पास से बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक राज की ओर से जारी प्रेस बयान में यह जानकारी दी गयी है। बताया गया कि नगर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि गांगी स्थित सूर्य मंदिर के पास मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, तो आरोपित भागने लगा। तभी सशस्त्र बल के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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