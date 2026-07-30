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Ara News: 40 लीटर महुआ शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: बड़हरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के दौरान बबुरा गांव से दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए किशनदेव चौधरी और संजय कुमार के पास से 40 लीटर महुआ शराब बरामद हुई है। उनके खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

Ara News: 40 लीटर महुआ शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

Ara News: बड़हरा, संवाद सूत्र। बबुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 40 लीटर महुआ शराब के साथ दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बबुरा गांव निवासी किशनदेव चौधरी (पिता- लूटमैन चौधरी) और संजय कुमार (पिता- किशनदेव चौधरी) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को बबुरा गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 40 लीटर महुआ शराब बरामद की है। दोनों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ---------------

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