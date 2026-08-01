Ara News: अवैध असलहों के साथ नाबालिग सहित दो गिरफ्तार

गिरफ्तारी की जानकारी

पुलिस अधीक्षक राज की ओर से शनिवार को जारी प्रेस बयान में यह जानकारी दी गयी है। एसपी के अनुसार जगदीशपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली हलखोरी टोला गांव निवासी श्रीकांत कुमार अपने घर में अवैध हथियार रखा है। उस आधार पर प्रभारी थानाध्यक्ष विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा उसके घर पर छापेमारी की गयी। तलाशी के दौरान उसके कमरे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके बाद श्रीकांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर, कोईलवर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के चंदा गांव के पास से अवैध हथियार के साथ एक नाबालिग को दबोचा है। तलाशी के दौरान उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया। एक बाइक भी जब्त की गयी है। जानकारी के अनुसार कोईलवर थाने की पुलिस की ओर से चंदा-बबुरा मार्ग पर चंदा गांव के समीप वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक सवार नाबालिग पुलिस को देख बाइक भगाने का प्रयास करने लगा। लेकिन, पुलिस ने सशस्त्र बल के सहयोग से उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास एक देसी कट्टा बरामद हुआ।