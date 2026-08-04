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Ara News: शराब और बाइक के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: बिहिया के बहोरनपुर ओपी पुलिस ने करजा गांव से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 80 पीस टेट्रापैक शराब और बाइक बरामद की गई। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान तस्कर को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।

Ara News: शराब और बाइक के साथ तस्कर गिरफ्तार

Ara News: बिहिया। निज संवाददाता बहोरनपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना व सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान करजा गांव से शराब तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से भारी मात्रा में टेट्रापैक शराब और बाइक जब्त किया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम करजा गांव के समीप संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में आरोपी के पास मौजूद पिठ्ठू बैग से 80 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मणपुर गांव निवासी अशोक पासवान के पुत्र रवि पासवान के रूप में की गई है।

पुलिस ने मौके से ही बाइक को जब्त करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर शराब की इस खेप के मुख्य सप्लायर और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है।

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