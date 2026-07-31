Ara News: पीएम सूर्य घर योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को दें : डीएम

Ara News: - जिले में इस योजना के नौ हजार लक्ष्य को पूरा करने का सख्त आदेश जारी , भोजपुर जिले में पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने का आदेश डीएम तनय सुल्तानिया की ओर

Ara News: - जिले में इस योजना के नौ हजार लक्ष्य को पूरा करने का सख्त आदेश जारी आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले में पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने का आदेश डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से अधिकारियों को दिया गया।

टीबी स्क्रीनिंग अभियान को प्रभावी रूप देने का सिविल सर्जन को निर्देश साथ ही जिले में इस योजना के निर्धारित नौ हजार लक्ष्य को पूरा करने के लिए सख्त आदेश जारी किये गये। इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम तनय सुल्तानिया और डीडीसी अरुण प्रकाश की ओर गहन समीक्षा बैठक शुक्रवार को की गई। इस दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ जल्द से जल्द योग्य परिवारों को पहुंचाया जाए। इस योजना के अंतर्गत जिले में नौ हजार से अधिक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है। इस दौरान डीएम ने लाभुकों के आवेदनों के त्वरित निष्पादन, समय से सत्यापन, तकनीकी स्वीकृति एवं स्थापना कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक योग्य परिवारों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया। वहीं इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

सहयोग शिविर के आवेदनों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश डीएम की ओर से टीबी स्क्रीनिंग अभियान की समीक्षा की गई। डीएम ने अभियान को प्रभावी बनाने का आदेश सिविल सर्जन को दिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। संभावित टीबी मरीजों का समय पर एक्सरे एवं ट्रू नैट जांच कराते हुए रोग की शीघ्र पुष्टि करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी चिन्हित मरीजों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि दोनों योजनाएं जनकल्याण से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त अरुण प्रकाश के अलावा सिविल सर्जन, जिला संचारी रोग पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (विद्युत), जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सभी प्रखंडों के महादलित टोलों में राशन कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाने का आदेश डीएम की ओर से सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के डिजिटाइजेशन की समीक्षा की गई। प्राप्त आवेदनों के समय पर डिजिटाइजेशन, पंजीकरण एवं निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करते हुए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री अजय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी बीडीओ एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी प्रखंडों के महादलित टोलों में राशन कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाने का आदेश डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से जिले में राशन कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के आदेश दिए गए। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों और महादलित टोलों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश जारी किया गया, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड शत-प्रतिशत बनाने का अभियान सफल हो सके। इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को समीक्षा बैठक डीएम तनय सुल्तानिया व डीडीसी अरुण प्रकाश की ओर से अधिकारियों के साथ की गई।