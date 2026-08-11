Ara News: भोजपुर : सड़क किनारे छह साल में लगे 2.04 लाख पौधे पर नष्ट भी हो रहे

Ara News: -जिले के दो एनएच किनारे लगे हैं 64 हजार पौधे, एसएच समेत अन्य सड़कों के किनारे दो लाख पौधे लगे

Ara News: आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में वन विभाग, मनरेगा और एनएचएआई की ओर से सड़कों के किनारे हर साल पौधरोपण कराया जाता है। इनमें वन विभाग की ओर से जिले की मुख्य सड़कों के किनारे बीते छह साल 2021-22 से लेकर 2026-27 तक कुल 2.68 लाख पौधरोपण कराया गया है। इनमें 64 हजार पौधे 2024-25 में आरा-मोहनिया और आरा-बक्सर फोरलेन पर जो एनएच हैं, के किनारे लगाये गये हैं। वहीं करीब 2.04 लाख पौधे जिले की विभिन्न स्टेट हाईवे और नगर निकायों से जुड़ी सड़कों के किनारे लगाये गये हैं।

पौधो की देखरेख एनएच को छोड़ अन्य सड़कों के किनारे लगे पौधे अपेक्षाकृत अधिक जीवीत हैं और कई सड़कों पर पौधे बड़े होकर हरे-भरे दिख भी रहे हैं। खासकर कई स्टेट हाईवे पर पौधों की हरियाली लोगों को राहत दे रहे हैं और पर्यावरण को संतुलित बना रहे हैं। हां, कुछ पौधे बर्बाद जरूर हुए हैं। इसकी वजह से जानवरों के नुकसान करने के अलावा निजी घरों और गांव के समीप कीमती जमीन के सामने पेड़ लगने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में पौधों को कुछ लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार स्टेट हाईवे और नगर निकायों की सड़कों के किनारे लगे अधिकतर पौधे जीवित हैं। कई जगहों पर मनरेगा और सड़क निर्माण कर रही कंपनियों की ओर से लगाये गये पौधे अधिक बर्बाद हुए हैं। वन विभाग की ओर से लगाये गये पौधों की देखरेख के लिए मानव बल की तैनाती की गई है। पौधों की सिंचाई से लेकर जानवरों से सुरक्षा करना मानव बल का काम होता है। कुछ जगहों पर मानव बल की लापरवाही की वजह से कुछ पौधे सूख जाते हैं तो कुछ जगहों पर जानवर बर्बाद कर देते हैं। हाल के दिनों में लगे पौधे अभी छोटे होने की वजह से हरियाली नहीं दे रहे हैं। हालांकि, आने वाले कुछ दिनों बाद बड़े होने पर पौधों की हरियाली देखने को मिल सकती है।

सड़क चौड़ीकरण की समस्या सड़कों की चौड़ीकरण में काटे जा रहे पौधों की अपेक्षा लग रहे कम पर्यावरण से जुड़े लोगों और समाजसेवियों की मानें तो हाल के दिनों में जिले की विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है। कई सड़कों पर काम चल भी रहा है। इन सड़कों के किनारे पहले हरे-भरे और वर्षों पुराने पौधे चौड़ीकरण की भेंट चढ़ गए हैं। इस वजह से कई सड़कों के किनारे की हरियाली खत्म हो गई है। काटे गये पैधों के बदले सड़क निर्माण कंपनियों और एनएचआई की ओर से चार गुणा अधिक पौधे लगाने का प्रावधान है। हालांकि, काटे गए पौधों की अपेक्षा कम पौधे लगाए जा रहे हैं। कई सड़कों पर पौधे लगाकर भगवान भरोसे सड़क निर्माण कंपनियां छोड़ दे रही हैं। ऐसे में सड़कों के किनारे हरियाली अभी पहले की अपेक्षा कम देखी जा रही है।

पौधों की सुरक्षा के उपाय लोहे का कम बांस और प्लास्टिक के गेबियन के घेरे में अधिक पौधे जिले में सड़कों के किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे और बांस के गेबियन लगाकर सुरक्षा का इंतजाम विभागों की ओर से किया जाता है। बांस और प्लास्टिक के गेबियन की अपेक्षा लोहे का गेबियन अधिक महंगा होता है। लोहे के गेबियन की कई बार चोरी घटना भी सामने आते रहे हैं। वैसे तो कई जगह बांस के गेबियन की भी जलावन के लिए कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और उसमें लगे पौधे बर्बाद हो जाते हैं। किस वर्ष कितने पौधे किस तरह के गेबियन में लगाये गये कितने पौधे जीवीत: वर्ष लोहा बांस पीट अन्य जीवीत% 2021-22 200 6500 00 59500 86% 2022-23 250 2500 400 6800 80% 2023-24 932 4850 00 44500 88% 2024-25 1400 7851 00 111800 88% 2025-26 500 17950 00 6000 95% 2026-27 00 15050 35600 39500 -- नोट : इन आंकड़ों में वर्ष 2021-22 से लेकर चालू वर्ष 2026-27 तक पौधरोपण की संख्या, किस तरह के गेबियन में कितने पौधे एनएच, एसएच और नगर निकाय के सड़कों के किनारे लगे और कितने फीसदी जीवीत हैं।