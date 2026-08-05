Ara News: पौधे लगा पर्यायवरण संरक्षण का अफसरों व प्रतिनिधियों ने लिया संकल्प
Ara News: फोटो कैप्सन - पौधा लेकर बुधवार को बरांव में संकल्प लेते अफसर और पंचायत प्रतिनिधि। बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। सहयोग शिविर में बरांव के मुखिया भाई श्रीराम सिंह यादव, अकरूआं
Ara News: पीरो, संवाद सूत्र पौधा लगाकर पर्यायवरण संरक्षण का संकल्प पीरो प्रखंड की बरांव, अकरूआं और अमेहता पंचायतो में लिया गया। बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। सहयोग शिविर में बरांव के मुखिया भाई श्रीराम सिंह यादव, अकरूआं के मुखिया प्रतिनिधि राजीव सिंह, अमेहता के मुखिया श्रीमन नारायण तिवारी ने अधिकारियों को पौधा देकर संकल्प दिलवाया। अकरूआं पंचायत के हसवाडीह में एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय, चतुर्भुजी बरांव पंचायत में बीडीओ अशोक कुमार व सीओ रविश कुमार के अलावा अमेहता में डीसीएलआर वरूणंजय कुमार ने शिविर में आये ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और विद्युत के कनेक्शन वितरित किये।
शिविर में आयी बरांव निवासी लालझारो कुंअर ने बताया कि बहुत दिन से जन्म प्रमाण पत्र के लिये दौड़ रही थीं और अंततः पांच माह की मशक्कत के बाद जन्म प्रमाण पत्र आज मिल पाया। बरांव निवासी अयोध्या सिंह ने बताया कि पेंशन शिविर में ही स्वीकृत हो पाया। कई बार विभिन्न कामों से अस्वीकृत कर दिया गया था।
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