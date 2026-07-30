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Ara News: पीरो में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -मोहल्लों के अंदर ही मनेगा त्योहार, सड़कों पर खेल प्रदर्शन पर रोक, आगामी चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शांति...

Ara News: पीरो में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक

Ara News: -मोहल्लों के अंदर ही मनेगा त्योहार, सड़कों पर खेल प्रदर्शन पर रोक पीरो, संवाद सूत्र। आगामी चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक की गई। अध्यक्षता एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने की। बैठक के दौरान एसडीपीओ कन्हैया कुमार ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपस्थित सदस्यों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श किया। सदस्यों की ओर से उठाई गई स्थानीय समस्याओं का समेकन करते हुए सर्वसम्मति से उनका समाधान निकाला गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी चेहल्लुम का पर्व मोहल्लों के अंदर ही पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा।

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मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार के खेल या अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन पर्व को भाईचारे और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने समिति के सदस्यों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की। इस अवसर पर बीडीओ अशोक कुमार, सीओ रविश कुमार, थानाध्यक्ष दीपक कुमार साह सहित क्षेत्र के अन्य आलाधिकारी और शांति समिति के प्रबुद्ध सदस्य उपस्थित रहे।

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