Ara News: चेहल्लुम को ले सहार में शांति समिति की बैठक
Ara News: सहार में स्थानीय थाना परिसर में चेहल्लुम को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने सुरक्षा, भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। अधिकारियों ने पर्व के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजामों का आश्वासन दिया।
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना परिसर में चेहल्लुम को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। अध्यक्षता थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने की, जिसमें थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में प्रशासन ने पर्व के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मौके पर मुखिया बसंत कुमार, रामसुभग सिंह, हाजी अनवर हसन जमाली, सरपंच शकूर अंसारी सहित दर्जनों गणमान्य मौजूद रहे।
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