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Ara News: कोरम के अभाव में सहार बीडीसी की बैठक स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: प्रखंड में शुक्रवार को प्रस्तावित पंचायत समिति की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा प्रस्तावित थी। अधिकांश सदस्य अनुपस्थित रहने के कारण बैठक शुरू नहीं हो सकी। अगली बैठक की तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी।

Ara News: कोरम के अभाव में सहार बीडीसी की बैठक स्थगित

Ara News: सहार, संवाद सूत्र। प्रखंड में शुक्रवार को प्रस्तावित पंचायत समिति की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। बैठक प्रखंड परिसर स्थित मिट्टी जांच केंद्र में आयोजित की जानी थी, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं।

बैठक की तैयारी

विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी निर्धारित समय पर उपस्थित हो गए थे, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों और मुखियाओं की अपेक्षित संख्या में उपस्थिति नहीं होने के कारण बैठक की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा प्रस्तावित थी।

उपस्थित सदस्यों की स्थिति

बैठक में प्रखंड प्रमुख मदन सिंह, उप प्रमुख राम विनय पासवान, बीडीओ जनार्दन तिवारी, सीओ राकेश आनंद, मनरेगा पीओ मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके बावजूद 29 बीडीसी सदस्यों वाले सदन में अधिकतर सदस्य अनुपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों में मुखिया महेंद्र प्रसाद, अजय सिंह और फ़िरोज़ा खातून सहित कुछ ही सदस्य शामिल थे।

बैठक की स्थगिती

निर्धारित कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। प्रखंड प्रशासन के अनुसार पंचायत समिति की बैठक संचालन के लिए नियमानुसार आवश्यक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही नहीं की जा सकती। बैठक स्थगित होने से पंचायतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी।

अगली बैठक की सूचना

प्रशासन ने बताया कि अगली बैठक की तिथि जल्द निर्धारित कर सभी सदस्यों को पुनः सूचना दी जाएगी। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अगली बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की है。

प्रश्नोत्तर

बैठक क्यों स्थगित की गई?
बैठक कोरम के अभाव में स्थगित की गई।
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