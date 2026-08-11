Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: दलित बस्ती में नि:शुल्क पाठ्य सामग्री बांटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: आरा, एसबी कॉलेज की एनएसएस इकाई-दो ने गीधा स्थित दलित बस्ती में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की, निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की और बच्चों के स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

Ara News: दलित बस्ती में नि:शुल्क पाठ्य सामग्री बांटी

Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि। एसबी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-दो के स्वयंसेवकों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गीधा स्थित दलित बस्ती में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने बस्ती के बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान बच्चों के बीच निशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही अभिभावकों को बच्चों के स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। एनएसएस इकाई-दो की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. मनीषा कुमारी ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य केवल कॉलेज परिसर तक सीमित रहना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और जागरूकता की रोशनी पहुंचाना है।

ये भी पढ़ें:Siwan News बच्चों के बीच किया निशुल्क पाठ्य सामग्री

अभियान में अमन कुमार, आदित्य कुमार, शिवानी कुमारी, निशांत कुमार समेत कई स्वयंसेवक मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Siwan News बच्चों के बीच किया निशुल्क पाठ्य सामग्री
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।