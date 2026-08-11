Ara News: दलित बस्ती में नि:शुल्क पाठ्य सामग्री बांटी
Ara News: आरा, एसबी कॉलेज की एनएसएस इकाई-दो ने गीधा स्थित दलित बस्ती में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की, निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की और बच्चों के स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
Ara News: आरा, निज प्रतिनिधि। एसबी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-दो के स्वयंसेवकों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गीधा स्थित दलित बस्ती में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने बस्ती के बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात कर शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान बच्चों के बीच निशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही अभिभावकों को बच्चों के स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। एनएसएस इकाई-दो की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. मनीषा कुमारी ने कहा कि एनएसएस का उद्देश्य केवल कॉलेज परिसर तक सीमित रहना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और जागरूकता की रोशनी पहुंचाना है।
अभियान में अमन कुमार, आदित्य कुमार, शिवानी कुमारी, निशांत कुमार समेत कई स्वयंसेवक मौजूद रहे।
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