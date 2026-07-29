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Ara News: पहरपुर दुर्गापूजा समिति की नई कार्यकारिणी का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: शाहपुर में नवयुवक संघ दुर्गापूजा समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रमेश ओझा को सभापति और सौरभ पाण्डेय को अध्यक्ष बनाया गया। समिति की 67 वर्षीय धार्मिक परंपरा को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। पूर्व अध्यक्ष राजनारायण पाण्डेय को याद किया गया।

Ara News: पहरपुर दुर्गापूजा समिति की नई कार्यकारिणी का गठन

Ara News: शाहपुर। वर्ष 1959 से मां जगदंबा (मां मनोकामना पहरपुर वाली) की पूजा-अर्चना की परंपरा निभा रही नवयुवक संघ दुर्गापूजा समिति, पहरपुर की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक में ग्रामवासियों की उपस्थिति में वर्ष 2026 के लिए नई समिति का चयन किया गया। नई समिति में रमेश ओझा को सभापति, सौरभ पाण्डेय को अध्यक्ष, प्रवीण कुमार ओझा (टेंगारी) को मंत्री, सुनील साह को उपाध्यक्ष, मनजी स्वर्णकार को कोषाध्यक्ष और हरेराम चौधरी को उप मंत्री बनाया गया। वहीं 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का दायित्व पूर्व मंत्री सीताराम यादव को सौंपा गया। इस दौरान समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजनारायण पाण्डेय (साधुजी) के योगदान को भी याद किया गया।

कार्यक्रम में मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य भास्कर दुबे सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरभ पाण्डेय ने कहा कि सभी के सहयोग से समिति की 67 वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा को और अधिक भव्य, व्यवस्थित एवं गौरवशाली बनाया जाएगा।

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