Ara News: राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एनसीसी की स्थापना
Ara News: भोजपुर के ककिला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एनसीसी की स्थापना हो गई है। पहले सत्र के लिए विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कॉलेज के प्राचार्य ने एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तीन वर्षों में 160 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।
Ara News: आरा, एक संवाददाता। भोजपुर के ककिला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एनसीसी की स्थापना हो गई और पहले सत्र के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई। एनसीसी 5 बिहार बटालियन आरा के कर्नल पुनित श्रीवास्तव की ओर से कॉलेज में एनसीसी की स्थापना की गई। स्थापना कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्राचार्य सुशील गौतम ने विद्यार्थियों को एनसीसी के महत्व के बारे में जानकारी साझा करते हुए जुड़कर प्रशिक्षण लेने को कहा। कॉलेज की ओर से कार्यक्रम का नोडल प्रो. सूर्यकांत को बनाया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी एनसीसी से जुड़ने का इच्छा जाहिर की और प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।
पहले वर्ष कॉलेज में स्थापित एक कंपनी में 53 विद्यार्थियों को रखा जा सकेगा। इसी तरह तीन वर्ष में 160 बच्चे एनसीसी में शामिल होकर प्रशिक्षण ले सकेंगे। कार्यक्रम में एनसीसी के मेजर राकेश प्रसाद, जेसीओ वरुण समेत कॉलेज के कई विद्यार्थी शामिल हुए।
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