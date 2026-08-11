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Ara News: जगजीवन कॉलेज में एनसीसी नामांकन के लिए दिखा उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: एनसीसी में नामांकन को 200 से अधिक विद्यार्थी में पहुंचे, आरा के जगजीवन कॉलेज में एनसीसी नामांकन को लेकर मंगलवार को आयोजित परीक्षा में मौजूद एनसीसी अधिकारी

Ara News: जगजीवन कॉलेज में एनसीसी नामांकन के लिए दिखा उत्साह

Ara News: एनसीसी में नामांकन को 200 से अधिक विद्यार्थी में पहुंचे कर्नल पुनीत श्रीवास्तव की देखरेख में हुई चयन प्रक्रिया खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी मिली प्राथमिकता आरा, निज प्रतिनिधि। आरा के जगजीवन कॉलेज में एनसीसी में नामांकन को लेकर मंगलवार को छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

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नामांकन प्रक्रिया

प्रधानाचार्य प्रोफेसर आभा सिंह के नेतृत्व में आयोजित नामांकन प्रक्रिया में 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। चयन के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न शारीरिक एवं शैक्षणिक मापदंडों से गुजरना पड़ा। नामांकन की पूरी प्रक्रिया पांच बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुई।

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प्रतिभा का चयन

शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता के अलावा विद्यार्थियों की अन्य प्रतिभाओं को भी चयन में महत्व दिया गया। गायन, वादन एवं खेलकूद में विशेष योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दी गई। इससे विद्यार्थियों में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन को लेकर भी उत्साह नजर आया।

एनसीसी का महत्व

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने एनसीसी के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। एनसीसी से जुड़कर विद्यार्थी न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, बल्कि देशसेवा की भावना को भी मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी का विद्यार्थियों के भविष्य और रोजगार के अवसरों में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एनसीसी में प्रशिक्षण और उपलब्धियां विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती हैं।

सामान्य प्रश्न

एनसीसी में नामांकन की प्रक्रिया कब हुई?
एनसीसी में नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को आरा के जगजीवन कॉलेज में हुई।
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