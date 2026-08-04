Ara News: शराब लदे ऑटो के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Ara News: नारायणपुर थाना पुलिस ने खेड़ी बाजार के नजदीक शराब लदे ऑटो को जब्त किया और दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी बड़ागांव गांव के रहने वाले हैं और वे 80 लीटर शराब लेकर पोसवा गांव से जा रहे थे।
Ara News: अगिआंव,संवाद सूत्र। नारायणपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के खेड़ी बाजार के नजदीक से मंगलवार को शराब लदे एक ऑटो को जब्त कर उस पर सवार दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपी अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़ागांव गांव के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह उर्फ धनन्जय सिंह व बिट्टू सिंह है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी गड़हनी थाना क्षेत्र के पोसवा गांव से 80 लीटर शराब लेकर बड़गांव जा रहे थे।
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