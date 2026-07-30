Ara News: जगदीशपुर नपं की बैठक में विकास योजनाओं पर मुहर

Ara News: -मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक जगदीशपुर, निज संवाददाता भोजपुर के जगदीशपुर नगर पंचायत कार्यालय के सभा भवन में मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को बोर्ड की मासिक बैठक हुई। बैठक में उप मुख्य पार्षद धनपुरा देवी, कार्यपालक पदाधिकारी व सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, सफाई व्यवस्था तथा विभिन्न सड़कों व नालों के निर्माण प्रस्तावों पर चर्चा कर कई अहम निर्णय लिए गए। ● आवास योजना की किश्तों में तेजी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में मुख्य मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव ने बताया गया कि फेज-1.0 के 2805 लक्ष्य के विरुद्ध 2712 लाभुकों को पहली, 2700 को दूसरी और 2260 को तीसरी किश्त मिल चुकी है। फेज-2.0 के प्रथम चरण में 219 लाभुकों को पहली किश्त जारी की गई है। दूसरी किश्त के लिए प्राप्त 132 लाभुकों में 60 के खाते में राशि भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 72 को जल्द भुगतान होगा। वहीं 304 नए लाभुकों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर पहली किश्त जारी की जाएगी। ● स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर जोर बैठक में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने की तैयारी करने का निर्णय लिया गया। सभी आवश्यक व्यवस्था समय पर करने के निर्देश दिए गए। ● सफाई और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने का निर्देश मुख्य पार्षद ने पूरे नगर क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा बंद व खराब स्ट्रीट लाइटों की पहचान कर उन्हें तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने पर भी जोर दिया।