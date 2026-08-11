Ara News: सावन महाशिवरात्रि पर शिवभक्ति में लीन हुए श्रद्धालु

Ara News: - महिलाओं ने पूजा-अर्चना के बाद दिन भर रखा उपवास, हजारों भक्तों ने शहर समेत जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा।

Ara News: - महिलाओं ने पूजा-अर्चना के बाद दिन भर रखा उपवास -जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी रहीं लंबी कतारें आरा, निज प्रतिनिधि।

शिवालयों में भक्तों की भीड़ सावन माह की शिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए आरा शहर समेत जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों भक्तों ने शहर समेत जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिर बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ मंदिर, महादेवा स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर, महाजन टोली स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर, रमना स्थित आशुतोष मंदिर, कतीरा के सहदेव गिरी मंदिर, नवादा के नर्वदेश्वर मंदिर, शिवगंज शिव मंदिर, पुरानी पुलिस लाइन मंदिर, नगर थाना मंदिर, पकड़ी जोड़ा मंदिर सहित सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शाम में भगवान भोले का भव्य श्रृंगार व आरती भी हुआ। शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सुबह से शुरू हुआ पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला देर तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की। मंदिरों में बज रहे भक्ति गीतों और गूंजते जयकारों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा।

गड़हनी नगर में भक्तों का उत्साह गौरीशंकर महादेव से बलीश्वर नाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं की भीड़ गड़हनी, एक संवाददाता। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को गड़हनी नगर व प्रखंड क्षेत्र पूरी तरह शिवभक्ति में डूबा नजर आया। सुबह होते ही क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते रहे। भगवान शिव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। गड़हनी के प्रसिद्ध गौरीशंकर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और जल लेकर मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल, धतूरा समेत अन्य पूजन सामग्री अर्पित की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इधर बलिगांव स्थित बलीश्वर नाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। देवपुर समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के शिव मंदिरों में भी पूरे दिन भक्तों की भीड़ बनी रही।

कुंवारी कन्याओं का उत्साह पीरो : सुहागिनों से ज्यादा कुंवारी कन्याओं में दिखा जलाभिषेक का उत्साह पीरो, संवाद सूत्र पवित्र श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर पूरा पीरो अनुमंडल क्षेत्र मंगलवार को हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस पावन अवसर पर शिवालयों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार के जलाभिषेक का मुख्य आकर्षण कुंवारी लड़कियों का अद्भुत उत्साह रहा, जिनकी भीड़ मंदिर परिसरों में सुहागिन महिलाओं से भी कहीं अधिक दर्ज की गई। हाथ में गंगाजल, बेलपत्र, दूध और पूजा की थाली थामे कतारबद्ध खड़ी कन्याओं ने मनचाहे वर और सुखी जीवन की मनौती मांगते हुए भोलेनाथ का पूरे विधि-विधान से जलाभिषेक किया। आस्था के इस महासमागम में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय और एसडीपीओ कन्हैया कुमार की सीधी निगरानी में बहरी महादेव धाम व कचनथ में पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात रहे, जिससे श्रद्धालुओं ने बेहद सुलभ और शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन-पूजन का आनंद लिया। अनुमंडल क्षेत्र के बहरी महादेव धाम और कचनथ स्थित झारखंड महादेव मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्र बने रहे। मुख्य धामों में देर शाम तक महारुद्राभिषेक और मनमोहक भजन-कीर्तन का आयोजन चलता रहा। इसके अलावा बिहिया रोड शिव मंदिर, दुसाधी बाधार मोड़, हरिहर धाम, थानेश्वर महादेव और ज्वाला मार्केट के शिवालयों में भी भारी चहल-पहल देखी गई।