Ara News: पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट में केस
Ara News: सहर, संवाद सूत्र। ननऊर गांव के एक पेट्रोल पंप के मैनेजर विजय कुमार तिवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उन्होंने चार नामजद एवं अज्ञात आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शिकायतकर्ता ने अवैध वाहन खड़ी करने और पेट्रोल उधार देने से मना करने पर मारपीट का सामना किया।
Ara News: सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के ननऊर गांव स्थित एक पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में चांदी थाना क्षेत्र के कोसिहान गांव निवासी एवं पेट्रोल पंप मैनेजर विजय कुमार तिवारी ने गांव के चार नामजद तथा करीब एक दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में विजय कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने पेट्रोल पंप परिसर में अवैध रूप से वाहन खड़ा किया। विरोध करने औरउधार में पेट्रोल देने से इनकार करने पर सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। आवेदन में पंप पर आई भीड़ की ओर से रुपये भी लूट लिए जाने का आरोप लगाया गया है।
घटना सोमवार शाम की बताई गई है। वहीं, सूत्रों के अनुसार दूसरे पक्ष ने भी पेट्रोल पंप मैनेजर पर एक युवती से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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