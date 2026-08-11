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Ara News: महापरिवर्तन आंदोलन की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: आरा के शाहपुर में महापरिवर्तन आंदोलन की बैठक का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष एके मिश्रा की अध्यक्षता में, वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वीके सिंह के मार्गदर्शन में विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रखंड कमिटी गठन का निर्णय लिया गया ताकि स्थानीय विवादों को सहमति से सुलझाया जा सके।

Ara News: महापरिवर्तन आंदोलन की बैठक

Ara News: आरा। शाहपुर में महापरिवर्तन आंदोलन भोजपुर के बैनर तले जिलाध्यक्ष एके मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन के प्रणेता एवं वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वीके सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि प्रखंड कमिटी क्षेत्र की सभी विकास योजनाओं का खाका तैयार कर सरकार एवं जनप्रतिनिधियों को सौंपेगी। साथ ही छोटे आपसी विवाद और झगड़ों को आपसी सहमति से सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द प्रखंड एवं पंचायत कमिटी गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में चंद्रमा सिंह, जयराम सिंह, ब्रजेश ओझा, श्रीपति पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे।

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