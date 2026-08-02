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Ara News: अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: शाहपुर में, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर आनंद कुमार को 6.375 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आनंद कुमार स्थानीय निवासी है। उसे जेल भेज दिया गया है।

Ara News: अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार

Ara News: शाहपुर। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ आनंद कुमार को 6.375 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह शाहपुर का रहने वाला बताया जाता है।

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