Ara News: गड़हनी में पंचायत समिति की विशेष बैठक नहीं हुई, दो घंटे इंतजार के बाद लौटे सदस्य

Ara News: पूर्व प्रमुख बोले : अधिकारी और कर्मचारी हो गए हैं बेलगाम, एक बजे तक नहीं पहुंचे प्रमुख और बीडीओ

Ara News: पूर्व प्रमुख बोले : अधिकारी और कर्मचारी हो गए हैं बेलगाम 11 बजे से बुलाई गई थी बैठक, एक बजे तक नहीं पहुंचे प्रमुख और बीडीओ नाराज सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी दी गड़हनी, एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की विशेष बैठक अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई।

बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली बैठक में पंचायत समिति के सदस्य समय पर पहुंच गए, लेकिन दो घंटे से अधिक इंतजार के बावजूद न तो प्रखंड प्रमुख पहुंचे और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) बैठक में शामिल हुए। दोपहर एक बजे तक इंतजार करने के बाद नाराज समिति सदस्य वापस लौट गए। प्रखंड कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार पांच अगस्त को आयोजित इस विशेष बैठक में 16वें वित्त आयोग एवं बिहार राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2026-27 की योजनाओं पर चर्चा होनी थी। बैठक को लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी उम्मीदें थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति से बैठक पूरी तरह विफल साबित हुई।

पूर्व प्रमुख का बयान बैठक में मौजूद पूर्व प्रमुख विमल सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रखंड के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा-जब अधिकारियों को पंचायत समिति और जनप्रतिनिधियों की कोई परवाह नहीं रह गई है, तब आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? बैठक बुलाकर खुद अनुपस्थित रहना जनप्रतिनिधियों का खुला अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड कार्यालय में लगातार मनमानी बढ़ती जा रही है और जनहित से जुड़े मामलों की अनदेखी की जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो जनप्रतिनिधियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सदस्यों की नाराजगी नाराज पंचायत समिति सदस्यों ने भी कहा कि सरकारी पत्र जारी कर बैठक बुलाने के बाद अधिकारियों का नहीं पहुंचना बेहद गैरजिम्मेदाराना रवैया है। सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो बीडीओ के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। समिति सदस्यों का आरोप है कि प्रखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रखंड प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व प्रमुख विमल सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार, मोहन राम, सुगवंती देवी, सुनीता देवी, राधा देवी, पुरषोत्तम कुमार समेत कई लोग पहुंचे थे।

प्रमुख का स्पष्टीकरण वहीं प्रमुख विनोद यादव ने कहा कि पांच अगस्त को प्रखंड स्तर पर चार पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन था, जिस कारण तीन अगस्त को बैठक की तिथि आगे बढ़ाने को ले बीडीओ को पत्र दे दिया था। बीडीओ तीन अगस्त को एक मामले में हाई कोर्ट गई थीं, जिस कारण सदस्यों को आगे बढ़ाई गई तिथि की जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं बीडीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि पांच अगस्त को सहयोग शिविर का आयोजन हो गया। ऐसे में बैठक आगामी सात अगस्त को बुलाई गई है।