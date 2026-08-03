Ara News: जगदीशपुर कोर्ट में जेनरेटर खराब, अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार

Ara News: -ढाई महीने से बंद जनरेटर बदलने की हो रही मांग, भोजपुर के व्यवहार न्यायालय जगदीशपुर में सोमवार को जेनरेटर खराब रहने और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर

Ara News: जगदीशपुर, निज संवाददाता भोजपुर के व्यवहार न्यायालय जगदीशपुर में सोमवार को जेनरेटर खराब रहने और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। अधिवक्ता संघ के बैनर तले वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्यायालय परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी की। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा।

प्रदर्शन का कारण अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार चौबे की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने कहा कि व्यवहार न्यायालय का जेनरेटर पिछले करीब ढाई महीने से खराब पड़ा है। इसकी सूचना न्यायालय प्रशासन, जिला जज और पटना हाईकोर्ट को लिखित रूप से दी जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो मरम्मत कराई गई और न ही नया जनरेटर लगाया गया।

बिजली कटने का असर रोज बिजली कटने से ठप हो रहा काम बार एसोसिएशन के प्रवक्ता विनोद वर्मा ने बताया कि न्यायालय में प्रतिदिन दो से ढाई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। जेनरेटर चालू नहीं होने से कोर्ट कक्षों में अंधेरा छा जाता है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और दूरदराज से आने वाले पक्षकारों को भीषण गर्मी और अंधेरे के बीच परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी संघ ने कहा कि लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। यदि शीघ्र नया जनरेटर नहीं लगाया गया, तो अधिवक्ता अनिश्चितकाल तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में उत्तम प्रसाद, चंद्रभूषण सहाय, जयकांत दुबे, हर्षवर्धन सिंह, महासचिव पंकज द्विवेदी, मुकुल विकास श्रीवास्तव, धर्मेश सिंह, शिवाजी सिंह, अनिल सिंह, सुनील कुशवाहा, राजवल्लभ प्रसाद, मो. जाहिद हुसैन, तैयब हुसैन, कुमार सौरव, भूपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।