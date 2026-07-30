Ara News: भूमि विवाद रोकने को अनुमंडल प्रशासन सख्त, विवादित जमीन पर निषेधाज्ञा लागू

Ara News: पीरो अनुमंडल क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। एसडीओ और एसडीपीओ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। यह कदम क्षेत्र में तनाव की स्थिति को कम करने के लिए उठाया गया है।

Ara News: पीरो, संवाद सूत्र। पीरो अनुमंडल क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

भूमि विवाद की स्थिति इमादपुर थाना क्षेत्र के खुटहां बाजार के सहयोगी बाजार में स्थित विवादित जमीन पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मामला खुटहां बाजार का है, जहां जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। आवेदक मो नुरुद्दीन की ओर से अनुमंडल प्रशासन से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि विवादित भूमि पर दूसरे पक्ष की ओर से जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प और तनाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

प्रशासन की कार्रवाई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ और एसडीपीओ ने त्वरित कार्रवाई की। अधिकारियों ने इमादपुर थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि क्षेत्र के सभी भूमि विवादों पर पैनी नजर रखी जाए और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एसडीओ कोर्ट ने त्वरित कदम उठाते हुए संबंधित विवादित भूमि पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या यथास्थिति बदलने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से बाजार में तनाव फैला रहे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।