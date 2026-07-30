Ara News: आरा-बैरिया फोरलेन सड़क के लिए भोजपुर के 21 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने का आदेश

Ara News: आरा-बैरिया फोरलेन सड़क के लिए भोजपुर के 21 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया। इस परियोजना से भोजपुर के लिए संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी और यात्रा का समय कम होगा।

Ara News: -जिले के आरा और बड़हरा अंचल के सीओ प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू करें अधिग्रहण की कार्रवाई : डीएम -भोजपुर और गाजीपुर के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट में हुई बैठक -एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने जिले में पड़ने वाली 28 किमी लंबी सड़क का पीपीटी के जरिए बतायी उपयोगिता व महत्ता आरा, हमारे संवाददाता। आरा-बैरिया फोरलेन सड़क के लिए भोजपुर के 21 गांवों की जमीन को अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया। बिहार और यूपी राज्य को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के जल्द कार्य शुरू करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से भोजपुर और गाजीपुर के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक गुरुवार को की गई। इस दौरान डीएम ने जिले के आरा व बड़हरा अंचल के सीओ को प्राथमिकता के आधार पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द शुरू करने का आदेश जारी किया। इस दौरान यूपी के गाजीपुर के एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने भोजपुर जिले में पड़ने वाली लगभग 28 कि. मी. लंबी इस सड़क परियोजना का पीपीटी के माध्यम से इसकी उपयोगिता व महत्ता को बताया।

बैठक की प्रक्रिया बैरिया-आरा फोरलेन ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग की इस सड़क परियोजना के लिए हितधारक परामर्श बैठक की गई। बैठक में एनएचएआई, पीआईयू, गाजीपुर की ओर से परियोजना की विस्तृत प्रस्तुति पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। इस दौरान परियोजना की रूपरेखा, वर्तमान प्रगति, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण (यूटिलिटी शिफ्टिंग), वैधानिक स्वीकृतियों और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। इसके उपरांत डीएम की ओर से परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए विशेष रूप से आरा सदर एवं बड़हरा अंचल के अंतर्गत आने वाले संबंधित मौजों में भूअर्जन मामलों का समय से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उपयोगिता स्थानांतरण एवं अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, ताकि परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अनुरूप प्रारंभ किया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त अरुण प्रकाश, अपर समाहर्ता डॉ शशि शेखर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा शिप्रा विजय कुमार चौधरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर आरा, आरा सीओ अंकिता सिंह, बड़हरा सीओ, परियोजना निदेशक एनएचएआई, पीआईयू, गाजीपुर तथा रेलवे, दूरसंचार विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। -

प्रमुख बुनियादी परियोजनाएँ आरा- बक्सर फोरलेन और उन्नाव पश्चिम बंगाल की सड़क से जुड़ेगी, गंगा में साढ़े तीन किमी लंबा बनेगा पक्का पुल बैठक में बताया गया कि यह फोरलेन सड़क परियोजना एनएच 31 यूपी के उन्नाव से पश्चिम बंगाल फोरलेन सड़क एवं एनएच 922 आरा बक्सर से जुड़ेगी। यह 28 किलोमीटर लंबी चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क होगी। साथ ही जिले के महुली गंगा घाट के समीप गंगा नदी पर लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा प्रमुख पुल का निर्माण किया जाएगा। एक इंटरचेंज, पांच लघु पुल, दो वाहन अंडरपास, पांच हल्के वाहन अंडरपास तथा सोलह छोटे वाहन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। -

भोजपुर के लिए महत्व भोजपुर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होगी सड़क परियोजना, 72 किमी कम हो जाएगी यूपी की दूरी डीएम ने बताया कि यह परियोजना भोजपुर जिले के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। सड़क परियोजना के निर्माण के बाद यूपी की दूरी 72 कि. मी. कम हो जाएगी। यह जिले के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में भोजपुर (आरा) से उत्तर प्रदेश के बलिया तक पहुंचने के लिए छपरा होते हुए 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। बैरिया- आरा फोरलेन एवं महुली घाट के समीप प्रस्तावित गंगा पुल के निर्माण के बाद यह दूरी घटकर लगभग 28 किलोमीटर रह जाएगी। इससे बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी। यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही यातायात अधिक सुगम तथा व्यापार, परिवहन, निवेश एवं क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। निर्माण अवधि के दौरान एवं बाद में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा.