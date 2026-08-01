Ara News: चेहल्लुम को ले जगदीशपुर में 42 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात

Ara News: - जुलूस मार्गों से अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश, जगदीशपुर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रभारी एसडीएम अरविंद...

Ara News: - जुलूस मार्गों से अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश जगदीशपुर, निज संवाददाता आगामी चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जगदीशपुर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रभारी एसडीएम अरविंद कुमार एवं एसडीपीओ पंकज मिश्रा की संयुक्त अध्यक्षता में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग शनिवार को की गई। इस दौरान विधि-व्यवस्था, ताजिया जुलूसों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

ताजिया जुलूसों की सुरक्षा प्रभारी एसडीएम एवं एसडीपीओ ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को समय से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने, पूरी सतर्कता के साथ दायित्व निभाने तथा किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचलाधिकारियों को ताजिया जुलूस मार्गों का पूर्व निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। नगर पंचायत को साफ-सफाई, कचरा निष्पादन, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस, फर्स्ट-एड और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। -

ताजिया समितियों का लाइसेंस 11 ताजिया समितियों को जारी हुआ लाइसेंस अनुमंडल प्रशासन के अनुसार अब तक 11 ताजिया समितियों को लाइसेंस जारी किया जा चुका है। अन्य आवेदनों की जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस किसी भी ताजिया जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी।