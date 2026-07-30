Ara News: शाहपुर : प्लस टू स्कूल बरिसवन की जांच में गड़बड़ी

Ara News: -डीईओ के निर्देश पर बीईओ ने की स्थलीय जांच - विद्यालय की कक्षा में भी विद्यार्थियों की उपस्थिति लगभग नगण्य शाहपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय बरिसवन के प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध की गई जांच में अनियमितता पाई गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक नीलू जैन की ओर से की गई अनियमितता की जांच कराने को ले डीईओ को आवेदन दिया था। डीईओ के निर्देश पर बीईओ मनोज कुमार ने विद्यालय की स्थलीय जांच की।

जांच रिपोर्ट

अन्य अनियमितताएँ

बीईओ ने जांचोपरांत जांच रिपोर्ट डीईओ को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में कई अनियमितता पाई गई है। जांच के दौरान विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सहित कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गये। प्रभारी प्रधानाध्यापिका नीलू जैन लगातार कई दिनों तक ऑनलाइन उपस्थिति में अनुपस्थित पाई गईं, जबकि शिक्षक उपस्थिति पंजी में मेडिकल अंकित किया गया है। अविनाश कुमार भी कई दिनों तक ऑनलाइन उपस्थिति में अनुपस्थित पाए गए। रम्भा कुमारी भी कई दिनों तक बिना आवेदन के अनुपस्थित पाई गईं। राजू रंजन कुमार कई दिनों तक ऑनलाइन उपस्थिति में अनुपस्थित पाये गये।पुराने भवन को तोड़कर उसमें के गटर सहित अन्य सामग्री को बेचने के संबंध मे प्रभारी प्रधानाध्यापिका की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। इस संबंध में विभाग को कोई सूचना भी नहीं दी गई। विद्यालय में गोबर और पशु रखने के संबंध मे भी प्रभारी प्रधानाध्यापिका की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अवलोकन से गोबर व पशु रखने का प्रमाण पाया गया। विद्यालय की कक्षा में भी विद्यार्थियों की उपस्थिति लगभग नगण्य है।