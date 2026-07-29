Ara News: महादलित टोलों में शौचालय निर्माण कार्य की निगरानी का आदेश

Ara News: -जीविका की ओर से चिह्नित पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा, साथ ही जीविका की ओर से चिह्नित शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का आदेश दिया...

Ara News: -जीविका की ओर से चिह्नित पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा आरा, हमारे संवाददाता। जिले के महादलित टोलों में शौचालय निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करने का आदेश दिया गया।

शौचालय निर्माण के लिए ऋण साथ ही जीविका की ओर से चिह्नित शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का आदेश दिया गया। इसे लेकर डीडीसी अरुण प्रकाश की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक विद्या भवन में बुधवार को आयोजित की गई। इस दौरान जिले के सभी बीडीओ, प्रखंड समन्वयक, आवास पर्यवेक्षक तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए।

महादलित टोलों में निगरानी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि महादलित टोलों में शौचालय निर्माण कार्य का लगातार निगरानी करें, ताकि कोई भी पात्र परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे। साथ ही जीविका द्वारा चिन्हित पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इसके लिए जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों के आवास के साथ शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका शीघ्र सत्यापन कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया।

मानदेय के भुगतान का निर्देश - स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कर्मियों के लंबित मानदेय के जल्द भुगतान का निर्देश इस दौरान डीडीसी की ओर से स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं स्वच्छता कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रखंड समन्वयकों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट को नियमित रूप से संचालित कराना सुनिश्चित करें।

कम्युनिटी सोकपिट का निर्माण - सभी प्रखंडों को कम्युनिटी सोकपिट का निर्माण कराने का आदेश वहीं इस दौरान डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ को प्रखंडों को कम्युनिटी सोकपिट का निर्माण कराने का आदेश दिया। साथ ही निर्मित शौचालयों के पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का प्रतिदिन प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों का समय पर पूरा करें। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य कर प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।