Ara News: आरा में सितंबर में होगा इंसाफ मंच का जिला सम्मेलन, संगठन विस्तार पर जोर
Ara News: आरा में इंसाफ मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार और रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में क्यामुद्दीन अंसारी ने छात्र आंदोलनों का समर्थन किया और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग की। सितंबर 2026 में भोजपुर जिला सम्मेलन का आयोजन तय किया गया।
Ara News: आरा। इंसाफ मंच जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को भाकपा माले जिला कार्यालय, बस स्टैंड के पास श्रीटोला में आयोजित हुई। अध्यक्षता जिला सचिव अजय कुमार गांधी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में इंसाफ मंच के राज्य सचिव और आरा विधानसभा से भाकपा माले के पूर्व प्रत्याशी क्यामुद्दीन अंसारी मौजूद रहे।
बैठक की चर्चा
बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और जिलेभर में विस्तार करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में आरा में इंसाफ मंच का भोजपुर जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए क्यामुद्दीन अंसारी ने पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए छात्र आंदोलनों का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सीवान में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
जिला सचिव का बयान
जिला सचिव अजय कुमार गांधी ने कहा कि इंसाफ मंच नफरत, उन्माद और हिंसा के खिलाफ जिलेभर में अभियान चलाएगा और सभी प्रखंडों में सम्मेलन और कन्वेंशन आयोजित कर लोगों के बीच अमन और इंसाफ का संदेश पहुंचाएगा। बैठक में पादरी अनिल जीउत, मनीर आलम, सुहैल अंसारी, सफीआलम राईन, मो. फैज उर्फ राजन, कादिर अली, चंदन कुमार, जगजीवन राम, मकबूल अंसारी, अली हसन अंसारी, रबनवाज खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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