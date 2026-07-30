Ara News: उत्कृष्ट पहल और स्कूल का लघु वीडियो मांगा
Ara News: आरा, हिप्र। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ को उत्कृष्ट विद्यालयों और नवाचारों पर आधारित लघु वीडियो बनाने का निर्देश दिया है। ये वीडियो विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, नई पहल और छात्र सहभागिता को दर्शाएंगे, जिन्हें तीन अगस्त तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।
Ara News: आरा, हिप्र.। जिले की उत्कृष्ट पहल व उत्कृष्ट स्कूल का लघु वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ को दिया है। जिला स्तर पर किये जा रहे नवाचार की सूचना विभिन्न माध्यम से राज्य मुख्यालय को मिल रही है। जिले की किसी एक उत्कृष्ट पहल या नवाचार पर आधारित दो-तीन मिनट का एक लघु वीडियो भेजना है। इसमें पहल का उद्देश्य, क्रियान्वयन की प्रक्रिया और उससे मिले प्रमुख परिणामों का संक्षिप्त विवरण रहेगा। नवाचार पीटीएम, एफएलएन, बाल संसद, मीना मंच, पीबीएल या अन्य गतिविधियों का हो सकता है। साथ ही जिले के किसी एक उत्कृष्ट सरकारी स्कूल पर आधारित दो-तीन मिनट का लघु वीडियो बनाना है।
इसमें स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां, कक्षा-कक्ष शिक्षण, नवाचार, विद्यार्थियों की सहभागिता, समुदाय की भागीदारी, आधारभूत सुविधाएं और अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रदर्शन शामिल हो सकता है। दोनों वीडियो को तीन अगस्त तक उपलब्ध कराना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।