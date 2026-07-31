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Ara News: चरपोखरी में जीविका दीदी अधिकार केंद्र खुला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: फोटो 8 : जिले के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में शुक्रवार को जीविका दीदी अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया गया।

Ara News: चरपोखरी में जीविका दीदी अधिकार केंद्र खुला

Ara News: चरपोखरी, एक संवाददाता। जिले के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में शुक्रवार को जीविका दीदी अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र में सीएससी केंद्र, बाल विवाह के लिए जागरूकता और जीविका दीदियों की समस्याओं का समाधान केंद्र बनाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और फूल-माला दे सम्मानित किया गया। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख रामचंद्र सिंह यादव, चरपोखरी बीडीओ कुमार विमलादित्य, जीविका बीपीएम अम्बरीष कुमार, पीओ खालिद अख़्तर, स्वास्थ्य प्रबंधक नवनीत शेखर, बीजेपी मंडल अध्यक्ष विकास कुमार विक्की, पंचायत समिति सदस्य सुशीला देवी, जीविका सीएलएफ सीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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