Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: कुंडवा शिवमंदिर सावन मेले का उद्घाटन, पर्यटन स्थल की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: शाहपुर के कुंडवा शिव मंदिर में सावन महोत्सव का उद्घाटन विधायक राकेश रंजन ओझा ने किया। उन्होंने पर्यटन मंत्री से मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित कराने की मांग की। इसके साथ ही यहां संस्कृत विद्यालय खोलने और मंदिर के सौंदर्यीकरण पर जोर देने का आश्वासन दिया।

Ara News: कुंडवा शिवमंदिर सावन मेले का उद्घाटन, पर्यटन स्थल की उठी मांग

Ara News: शाहपुर। ऐतिहासिक कुंडवा शिव मंदिर में आयोजित सावन महोत्सव मेले का उद्घाटन बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधायक राकेश रंजन ओझा ने किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री से मिलकर मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित कराने की मांग की जाएगी। साथ ही एनएच से सटे होने के कारण यहां संस्कृत विद्यालय खोलने और मंदिर के भव्य सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। अध्यक्षता धर्मदेव मिश्र ने की और संचालन आशुतोष तिवारी ने किया। मौके पर उमप्रकाश राय, शंभुशरण मिश्र, गणेश सिंह, रामनारायण तिवारी, त्रिभुवन सिंह, अंकित पांडेय, विंध्याचल जायसवाल, रवींद्र ओझा, राजेन्द्र मिश्र, ठाकुर दयाल राम, पंकज तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Ara News: कुंडवा शिव मंदिर मेला आज से
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।