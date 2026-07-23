Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ara News: अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टरों पर केस, 2.5 लाख जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

Ara News: -जिले के चांदी और नगर थाना इलाकों में जब्त किये गये दोनों ट्रैक्टर, भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है

Ara News: अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टरों पर केस, 2.5 लाख जुर्माना

Ara News: -जिले के चांदी और नगर थाना इलाकों में जब्त किये गये दोनों ट्रैक्टर आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। खनन पदाधिकारी के अनुसार चांदी थाना इलाके में एक ट्रैक्टर को बिना चालान के बालू लदे पकड़ा गया।

अवैध बालू की ढुलाई

वहीं आरा शहर के नगर थाना इलाके में भी एक ट्रैक्टर पर बिना चालान के अवैध बालू की ढुलाई करते पकड़ा गया। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त करने के साथ संबंधित थानों में केस दर्ज करते हुए करीब ढाई लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। बता दें कि जिले में डीएम और एसपी के निर्देश पर बालू के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण पर प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है, फिर भी बालू माफिया अपनी करतुत में कामयाब हो जा रहे हैं।

गति और नियमों का उल्लंघन

आरा शहर में तड़के चार बजे से छह बजे तक कई ट्रैक्टरों को बिना तिरपाल से ढके बालू की ढुलाई तेज रफ्तार में किया जा रहा है। मानो वे चोरी-छिपे अवैध रूप से बालू की ढुलाई कर रहे हों। वहीं खैरा-एकौना मार्ग पर तेतरिया मोड़ होते जीरोमाइल के आसपास कई ट्रैक्टरों को बिना तिरपाल से ढके बालू की ढुलाई करते देखा जा रहा है।

जुर्माना और सख्ती

नियम के अनुसार किसी भी वाहन पर बालू की ढुलाई बिना तिरपाल से ढके नहीं करना है। ऐसा करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है। हालांकि, अक्सर चोरी कर बालू की बिक्री करने वाले धंधेबाज ऐसा करते हैं। खनन टीम की विशेष छापेमारी अभियान में ट्रैक्टर और ट्रक बिना चालान अवैध बालू की ढुलाई में पकड़े जा रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

भोजपुर में ट्रैक्टरों को क्यों जब्त किया गया?
भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।