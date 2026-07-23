Ara News: अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टरों पर केस, 2.5 लाख जुर्माना

Ara News: -जिले के चांदी और नगर थाना इलाकों में जब्त किये गये दोनों ट्रैक्टर, भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है

Ara News: -जिले के चांदी और नगर थाना इलाकों में जब्त किये गये दोनों ट्रैक्टर आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। खनन पदाधिकारी के अनुसार चांदी थाना इलाके में एक ट्रैक्टर को बिना चालान के बालू लदे पकड़ा गया।

अवैध बालू की ढुलाई वहीं आरा शहर के नगर थाना इलाके में भी एक ट्रैक्टर पर बिना चालान के अवैध बालू की ढुलाई करते पकड़ा गया। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त करने के साथ संबंधित थानों में केस दर्ज करते हुए करीब ढाई लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। बता दें कि जिले में डीएम और एसपी के निर्देश पर बालू के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण पर प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है, फिर भी बालू माफिया अपनी करतुत में कामयाब हो जा रहे हैं।

गति और नियमों का उल्लंघन आरा शहर में तड़के चार बजे से छह बजे तक कई ट्रैक्टरों को बिना तिरपाल से ढके बालू की ढुलाई तेज रफ्तार में किया जा रहा है। मानो वे चोरी-छिपे अवैध रूप से बालू की ढुलाई कर रहे हों। वहीं खैरा-एकौना मार्ग पर तेतरिया मोड़ होते जीरोमाइल के आसपास कई ट्रैक्टरों को बिना तिरपाल से ढके बालू की ढुलाई करते देखा जा रहा है।

जुर्माना और सख्ती नियम के अनुसार किसी भी वाहन पर बालू की ढुलाई बिना तिरपाल से ढके नहीं करना है। ऐसा करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जाता है। हालांकि, अक्सर चोरी कर बालू की बिक्री करने वाले धंधेबाज ऐसा करते हैं। खनन टीम की विशेष छापेमारी अभियान में ट्रैक्टर और ट्रक बिना चालान अवैध बालू की ढुलाई में पकड़े जा रहे हैं।