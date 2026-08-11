Ara News: संदेश के बरतियर पोखरा क्षेत्र से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, तोड़े गए मकान
Ara News: संदेश प्रखंड के बरतियर पोखरा क्षेत्र से मंगलवार को अवैध अतिक्रमण कर बने मकान को जेसीबी से तोड़ते अधिकारी
Ara News: - आरा, हमारे संवाददाता। जिले के संदेश प्रखंड के बरतियर पोखरा क्षेत्र से मंगलवार को अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को जेसीबी से तोड़कर हटाया गया। डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देश पर सीओ की ओर से मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। वहीं आरा शहर के सपना सिनेमा रोड़ में भी सीओ अंकिता सिंह की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संरचनाओं को तोड़कर हटाया गया। संदेश प्रखंड अंतर्गत बरतियर पोखरा क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक भूमि एवं आवागमन के मार्ग पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए संबंधित स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
डीएम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भूमि एवं आवागमन के मार्गों पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखा जाए। साथ ही, संबंधित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। जिला प्रशासन द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें। जिले को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग प्रदान करें।
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