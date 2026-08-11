Ara News: भव्य सिद्धनाथ मनोकामना कांवड़ यात्रा निकली

Ara News: हिन्दू जागरण मंच के तत्वावधान में आरा के गांगी से शुरू हुई सिद्धनाथ मनोकामना कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कांवड़ियों ने केशोपुर गंगा घाट से गंगाजल लेकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर तक यात्रा की। तपती धूप में भी श्रद्धा और सेवा का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला।

Ara News: हिन्दू जागरण मंच के बैनर तले आरा के गांगी से शुरू हुई यात्रा, केशोपुर गंगा घाट से जल लेकर बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ बाबा का हुआ जलाभिषेक तपती धूप में भी कांवड़ियों की श्रद्धा रही अटूट आरा, निज प्रतिनिधि। हिन्दू जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित सिद्धनाथ मनोकामना कांवड़ यात्रा मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के वातावरण में भव्य रूप से निकाली गई।

यात्रा की शुरुआत मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे आरा के गांगी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। गांगी में एकत्रित होने के बाद हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं एवं संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए विभिन्न वाहनों के माध्यम से सभी कांवरिए केशोपुर गंगा घाट पहुंचे।

भक्ति और पूजा वहाँ श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगाजल ग्रहण किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती की गई। आरती के पश्चात बैंड-बाजे और धार्मिक जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा विधिवत आगे बढ़ी। श्रद्धालु श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पवित्र गंगाजल लेकर बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ बाबा मंदिर की ओर रवाना हुए। पूरे यात्रा मार्ग में हर-हर महादेव, बोल बम और जय भोलेनाथ के जयघोष गूंजते रहे। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कांवड़ यात्रा के दौरान तपती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद कांवड़ियों की श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

स्थानीय लोगों की सेवा वहीं, यात्रा मार्ग में स्थानीय लोगों ने भी सेवा और श्रद्धा की मिसाल पेश की। जगह-जगह स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं द्वारा शीतल जल, शरबत एवं जलपान की व्यवस्था की गई। सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों को पानी एवं जलपान कराया गया और उनका स्वागत किया गया। तपती धूप में स्थानीय लोगों की इस सेवा से कांवड़ियों को काफी राहत मिली।

यात्रा का समापन सिद्धनाथ बाबा के जलाभिषेक के साथ हुआ यात्रा का समापन केशोपुर गंगा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर कांवड़िए बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ बाबा मंदिर पहुंचे। यहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान सिद्धनाथ बाबा का पवित्र गंगाजल से विधिवत जलाभिषेक किया। सिद्धनाथ बाबा के जलाभिषेक के साथ सिद्धनाथ मनोकामना कांवड़ यात्रा का धार्मिक रूप से समापन हुआ। हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ की भक्ति, सेवा, संगठन एवं सनातन संस्कृति से जोड़ना है।