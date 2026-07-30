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Ara News: गुंडी में अवैध क्लीनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -बिना वैध अनुमति के क्लीनिक संचालन, दवाओं के वितरण और बिक्री का आरोप, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर

Ara News: गुंडी में अवैध क्लीनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील

Ara News: -बिना वैध अनुमति के क्लीनिक संचालन, दवाओं के वितरण और बिक्री का आरोप -जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन कर की गई जांच बड़हरा, संवाद सूत्र। कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया।

जांच में पाया गया

जांच के दौरान क्लिनिक संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण और लाइसेंस नहीं मिलने और बिना वैध अनुमति के दवाओं के भंडारण व बिक्री की पुष्टि होने पर टीम ने मौके पर ही कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के बीच हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, गुंडी गांव निवासी फूल कुमार सिंह उर्फ भास्कर सिंह ने बड़हरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अरविंद कुमार और जिला स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत देकर संदीप सिंह उर्फ रिंकु सिंह पर बिना वैध अनुमति के क्लीनिक संचालन, मरीजों का उपचार और दवाओं के वितरण व बिक्री का आरोप लगाया था।

विशेष जांच टीम की गठन

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के निदेश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। गठित टीम में जिला सदर अस्पताल के डीएलओ डॉ दयानंद कुमार राय, बड़हरा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अरविंद कुमार, फैमिली प्लानिंग वर्कर धनंजय कुमार और स्थापना लिपिक कमलेश कुमार सिंह शामिल थे। टीम ने क्लीनिक पहुंचकर दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और उपलब्ध अभिलेखों की गहन जांच की।

अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई

जांच के दौरान क्लिनिक संचालक आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा बिना वैध अनुमति के दवाओं का भंडारण और बिक्री किए जाने के भी प्रमाण मिले। अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि प्रखंड में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों व झोलाछाप चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना लाइसेंस स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि इलाज के लिए केवल पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सकों और स्वास्थ्य संस्थानों का ही चयन करें।

सामान्य प्रश्न

क्लीनिक को क्यों सील किया गया?
क्लीनिक को आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण और लाइसेंस न मिलने और बिना वैध अनुमति के दवाओं के भंडारण व बिक्री की पुष्टि होने पर सील किया गया।
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