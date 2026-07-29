Ara News: गुरु पूर्णिमा पर आरा में श्रद्धा और सम्मान का संगम

Ara News: मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थानों में पूजन-अर्चन, संतों-गुरुओं का हुआ सम्मान, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आरण्य मंदिर पहुंचकर माता आरण्य की विधिवत...

Ara News: मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थानों में पूजन-अर्चन, संतों-गुरुओं का हुआ सम्मान आरा, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आरा शहर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्थानों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-अर्चना, गुरु वंदन और संत-सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भाजपा कार्यकर्ताओं की पूजा भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर विभिन्न धार्मिक संगठनों और जैन समाज तक ने अपने-अपने स्तर पर गुरुओं के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए परंपराओं का निर्वहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आरण्य मंदिर पहुंचकर माता आरण्य की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी एवं संतों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं बड़हरा प्रभारी संजय कुमार सिंह ने नथमलपुर मठ पहुंचकर मठाधीश का सम्मान किया और पूजा-अर्चना में भाग लिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मंदिरों और अपने गुरुओं के पास पहुंचकर सम्मान अर्पित किया। सम्मान कार्यक्रम में धीरेन्द्र सिंह, निशांत सिंह सेंगर, आलोक अंजन, जीतू चौरसिया, मनीष गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

व्यास जयंती और गुरु पूर्णिमा पर आयोजन व्यास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा पर पूजन-अर्चन और प्रवचन श्रीसनातन शक्तिपीठ संस्थानम् एवं सनातन-सुरसरि सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्रीहनुमत्सदन में व्यास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा पर पूजन-अर्चन और प्रवचन का आयोजन हुआ। श्रीमत्सनातन शक्तिपीठाध्यक्ष आचार्य भारतभूषण जी महाराज ने कहा कि सद्गुरु का आश्रय ही जीवन की सफलता का आधार है तथा उनकी कृपा से ही भवरोग और भवबाधा का निवारण संभव है। उन्होंने महर्षि वेदव्यास के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी ज्ञान परंपरा आज भी समाज को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है। कार्यक्रम में व्यास पूजन, पंचदेव पूजन एवं आचार्य पूजन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का समापन श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य समापन भगवान महावीर मार्ग स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर में आचार्य श्री सुलभ सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में आयोजित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य समापन हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन, गुरुभक्ति, महाआरती एवं शास्त्र भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद भगवान जिनेंद्र की भव्य पालकी शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। समापन पर विश्वशांति महायज्ञ, सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा साधर्मी वात्सल्य का आयोजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इन कार्यक्रमों ने आस्था, सेवा और भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के महत्व को एक बार फिर जीवंत कर दिया।

गुंडी का गुरु शिष्य आश्रम गुरु पूर्णिमा पर गुरु-शिष्य परंपरा का अद्भुत संगम, श्रद्धा और भक्ति में डूबा गुंडी का गुरु शिष्य आश्रम बड़हरा, संवाद सूत्र। गुरु पूर्णिमा पर बड़हरा प्रखंड के गुंडी गांव स्थित गुरु शिष्य आश्रम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर हो उठा। आश्रम में ब्रह्मलीन संत श्री हरिनारायणाचार्य जी महाराज उर्फ ब्रह्मचारी जी महाराज की प्रतिमा पर उनके शिष्यों एवं श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और विधिवत पूजा-अर्चना कर गुरु के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त की। सुबह से ही आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूरदराज के गांवों से पहुंचे भक्तों ने गुरु चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद स्मरण किया। पूरे परिसर में भक्ति गीत, मंत्रोच्चार और जय गुरुदेव के उद्घोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। भजन-कीर्तन, प्रवचन और गुरु महिमा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का प्रकाश देकर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। ब्रह्मलीन संत श्री हरिनारायणाचार्य जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसकी प्रेरणा आज भी उनके शिष्यों और अनुयायियों को समाज सेवा एवं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है।

पूजा और भंडारे का आयोजन श्रद्धालुओं ने संत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आश्रम परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। पूजा-अर्चना के बाद सामूहिक आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, बुजुर्ग एवं युवा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया।