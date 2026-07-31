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Ara News: विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर और सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: -32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत कार्यशाला का आयोजन, शहर के हितनारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 32 वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत कार्यशाला का भव्य...

Ara News: विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर और सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए निर्देश

Ara News: आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के हितनारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 32 वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीईओ मानवेंद्र कुमार राय और जिला समन्वयक डॉ संगीता कुमारी ने सयुक्त रूप से किया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ अशोक कुमार सिंह और संचालन बीरेंद्र कुमार चौधरी ने किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डीईओ ने विज्ञान शिक्षकों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर और सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। अतिथियों व शिक्षकों का स्वागत करते हुए प्राचार्य ने विज्ञान और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला के उद्देश्यों

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिला समन्वयक सह वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ संगीता कुमारी ने विस्तृत व्याख्यान के माध्यम से कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जिला से अधिक से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। एपीओ प्रीतम कुमार ने भी नवाचार के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रेरित किया।

मुख्य विषय और वक्ता

कार्यशाला में मुख्य विषय निरंतरता के लिए विज्ञान व नवाचार के तहत निर्धारित पांच उप-विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, जल एवं वर्षा जल का संचयन, जल संसाधनों का उपयोग, पुनर्चक्रण और संरक्षण, भोजन, कृषि और स्वास्थ्य के साथ निरंतरता के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अनुप्रयोग पर विचार रखें। इन उप-विषयों पर रिसोर्स पर्सन के रूप में अजय कुमार जैन, मो. आसिफ अहमद, संतोष कुमार और सुधीर कुमार ने अपने शोधपरक वक्तव्यों से उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में भोजपुर के सभी उच्च विद्यालयों के विज्ञान के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। मौके पर डॉ एल बी सिंह, मो. जसीम इकबाल, धीरज कुमार, सीमा सिंह, ज्योति कुमारी, रीमा कुमारी, प्रशंसा श्रीवास्तव, अभय राय, विनीत कुमार, राजू कुमार, आशीष कुमार और ऋषभ आनंद प्रमुख रूप से शामिल रहे। धन्यवाद ज्ञापन जिला कार्यक्रम समन्वयक संगीता कुमारी ने किया।

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ?
कार्यशाला हितनारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई।
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