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Ara News: पंडितपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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Ara News: फोटो 8. पंडितपुर गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते राजद नेता रघुपति यादव और अन्य।

Ara News: पंडितपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

Ara News: आरा। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पंडितपुर गांव में सावन की दूसरी सोमवारी पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन राजद नेता रघुपति यादव ने फीता काटकर किया। उन्होंने मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम समिति के सभी सदस्यों ने मुख्य अतिथि रघुपति यादव को अंगवस्त्र एवं फूल-माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मौके पर कमीटी में गायक कन्हैया लाल यादव, अंकुर पांडेय रोहित यादव, मनोरंजन पांडेय, छोटू यादव, विश्वकर्मा भाई, राजू रसिला, अभिषेक, सचिन, गोरख मौजूद रहे। अन्य लोगों में मनीष कुमार,भीम यादव, अरुण यादव,रामू यादव सत्यदेव यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर राजद नेता रघुपति यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।

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