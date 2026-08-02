Ara News: महाराजा कॉलेज : फ्रेशर्स-फेयरवेल समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

Ara News: -प्राचार्या ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए किया प्रेरित, शहर के महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज में फ्रेशर्स एवं फेयरवेल पार्टी का आयोजन हर्षोल्लास और

Ara News: - आरा, निज प्रतिनिधि। शहर के महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज में फ्रेशर्स एवं फेयरवेल पार्टी का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. कनकलता कुमारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला गंगा समिति, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी अमित कुमार सिंह उपस्थित रहे। प्राचार्या प्रो कनकलता कुमारी ने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

विद्यार्थियों का सम्मान समारोह में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉ. संजय सिंह की उपस्थिति रही। इस दौरान वरिष्ठ विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई तथा कॉलेज के कैंपस एंबेसडर नीतीश कुमार सिंह सहित अन्य सीनियर छात्रों को सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र-छात्राओं ने नृत्य, संगीत, समूह प्रस्तुति और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समारोह को यादगार बना दिया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सहभागिता ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। संचालन मोहित श्रीवास्तव ने किया, जबकि सह संचालन आदित्य कुमार सिंह ने संभाला।

प्रबंधन टीम का योगदान समारोह को सफल बनाने में प्रबंधन टीम के सदस्यों में नीतीश कुमार सिंह, अमित कुमार, बिट्टू कुमार, सुधांशु कुमार, साक्षी कुमारी, बादल कुमार, सुमंत शर्मा, मुस्कान सिंह, रुपाली कुमारी, श्रुति दीप, आकाश कुमार, अमन कुमार और अम्बरीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम ने नए और पुराने विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता, सम्मान और सौहार्द का संदेश देते हुए सभी को महाविद्यालय जीवन की अविस्मरणीय यादें प्रदान की।